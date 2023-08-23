Путин заявил о готовности России способствовать расширению БРИКС
Россия, как председатель в БРИКС в следующем году, будет способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в частности касающихся расширения организации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ходе нашего председательства мы намерены сделать всё, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения", — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании в рамках саммита БРИКС.
По его словам, следующий саммит БРИКС планируется провести в октябре 2024 года в Казани.
Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин накануне выступил на бизнес-форуме в рамках саммита по видеосвязи, заявив об успехах экономики стран БРИКС. Он также пригласил бизнесменов стран на ВЭФ во Владивосток.