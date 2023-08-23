Путин заявил о готовности России способствовать расширению БРИКС

Россия, как председатель в БРИКС в следующем году, будет способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в частности касающихся расширения организации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ходе нашего председательства мы намерены сделать всё, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения", — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании в рамках саммита БРИКС.