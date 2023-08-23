Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани

Россия предлагает провести следующий саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, конкретные даты следующего саммита будут согласованы по дипломатическим каналам.

"Мы планируем порядка 200 политических, экномических и общественных мероприятий, которые примут свыше десятка российсих городов. [Следующую] встречу БРИКС мы намечаем провести в октябре 2024 года в Казани", — сказал Путин, выступая на саммите БРИКС.

Глава государства добавил, что председательство России в БРИКС в следующем году будет проходить под девизом "Укрепления многосторонности для справедливого глобального развития". Он также отметил, что состоятся мероприятия в формате БРИКС+. В ходе председательства Россия намерена сделать всё, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, среди них — расширение круга участников объединения.