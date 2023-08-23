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23 августа, 09:26

Лавров, Рамафоса, Лула да Силва, Моди и Си Цзиньпин пожали руки на саммите БРИКС

На саммите БРИКС состоялась церемония фотографирования, в ней приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава КНР Си Цзиньпин.

На саммите БРИКС состоялась церемония фотографирования. Видео © LIFE

Путин: Экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7

Путин: Экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин накануне выступил на мероприятии по видеосвязи, а в ЮАР лично прибыл глава МИД Сергей Лавров.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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