Си Цзиньпин на саммите БРИКС оценил геополитическую обстановку в мире

Мир всё ещё преследует менталитет холодной войны, а геополитическая обстановка становится напряжённой. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в ЮАР.

"Менталитет холодной войны всё ещё преследует наш мир. Геополитическая обстановка становится напряжённой. Страны БРИКС должны следовать пути мирного развития, они должны укреплять стратегическое партнёрство БРИКС", — подчеркнул китайский лидер.