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23 августа, 11:01

Си Цзиньпин на саммите БРИКС оценил геополитическую обстановку в мире

Си Цзиньпин заявил, что мир всё ещё преследует менталитет холодной войны

Мир всё ещё преследует менталитет холодной войны, а геополитическая обстановка становится напряжённой. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в ЮАР.

"Менталитет холодной войны всё ещё преследует наш мир. Геополитическая обстановка становится напряжённой. Страны БРИКС должны следовать пути мирного развития, они должны укреплять стратегическое партнёрство БРИКС", — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин добавил, что эти темы должны обсуждаться на встрече министров иностранных дел и встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Путин: БРИКС против какой-либо гегемонии и исключительности стран

Путин: БРИКС против какой-либо гегемонии и исключительности стран

Напомним, саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин накануне выступил на бизнес-форуме в рамках саммита по видеосвязи, заявив об успехах экономики стран БРИКС. Он также пригласил бизнесменов стран на ВЭФ во Владивосток. Сегодня глава государства предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани, поблагодарил организацию за стремление помочь урегулированию на Украине, а также раскрыл причины кризиса в Незалежной и обозначил главную цель России.

Обложка ©

ТАСС / EPA / GIANLUIGI GUERCIA / POOL

Никита Никонов
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