Си Цзиньпин не поедет на саммит G20

На саммите G20 в Индии, предварительно, не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Китае и Индии.

Ожидается, что Китай на саммите в Нью-Дели 9–10 сентября будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. При этом не уточняется, почему Си Цзиньпин, вероятно, пропустит мероприятие.