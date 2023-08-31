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31 августа, 05:51
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Си Цзиньпин не поедет на саммит G20

Reuters: Си Цзиньпин может не принять участие в саммите G20 в Индии

На саммите G20 в Индии, предварительно, не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Китае и Индии.

Ожидается, что Китай на саммите в Нью-Дели 9–10 сентября будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. При этом не уточняется, почему Си Цзиньпин, вероятно, пропустит мероприятие.

Помощник попытался догнать Си Цзиньпина, но был ловко скручен охраной на саммите БРИКС

Помощник попытался догнать Си Цзиньпина, но был ловко скручен охраной на саммите БРИКС

Напомним, недавно Си Цзиньпин принял участие в саммите БРИКС, который прошёл в Йоханнесбурге с 22-го по 24 августа. На нём он заявил, что мир ещё преследует менталитет холодной войны. Он также назвал напряжённой геополитическую обстановку.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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