Си Цзиньпин не поедет на саммит G20
Reuters: Си Цзиньпин может не принять участие в саммите G20 в Индии
На саммите G20 в Индии, предварительно, не будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Китае и Индии.
Ожидается, что Китай на саммите в Нью-Дели 9–10 сентября будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. При этом не уточняется, почему Си Цзиньпин, вероятно, пропустит мероприятие.
Напомним, недавно Си Цзиньпин принял участие в саммите БРИКС, который прошёл в Йоханнесбурге с 22-го по 24 августа. На нём он заявил, что мир ещё преследует менталитет холодной войны. Он также назвал напряжённой геополитическую обстановку.