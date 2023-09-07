Путин отказался выступить с видеообращением к саммиту G20

Президент России Владимир Путин принял решение не записывать видеообращение к участникам предстоящего саммита "Группы двадцати" (G20), оставив всё общение на встрече за главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наш шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряжённой работе по согласованию документов", — ответил на соответствующий вопрос Песков.