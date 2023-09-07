Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 09:40

Путин отказался выступить с видеообращением к саммиту G20

Песков: Путин решил не направлять видеообращение к участникам саммита G20

<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял решение не записывать видеообращение к участникам предстоящего саммита "Группы двадцати" (G20), оставив всё общение на встрече за главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наш шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряжённой работе по согласованию документов", — ответил на соответствующий вопрос Песков.

Байден разочарован решением Си Цзиньпина не ехать на саммит G20

Байден разочарован решением Си Цзиньпина не ехать на саммит G20

На данный момент в G20 председательствует Индия, а саммит "двадцатки" в Нью-Дели запланирован на 9–10 сентября. Путин уже объявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати". Он поручил возглавить делегацию России министру иностранных дел Сергею Лаврову. Не будет присутствовать на грядущем саммите "Большой двадцатки" и китайский лидер Си Цзиньпин, страну на мероприятии будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • g20
  • саммитg20
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров