Путин отказался выступить с видеообращением к саммиту G20
Песков: Путин решил не направлять видеообращение к участникам саммита G20
Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин принял решение не записывать видеообращение к участникам предстоящего саммита "Группы двадцати" (G20), оставив всё общение на встрече за главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наш шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряжённой работе по согласованию документов", — ответил на соответствующий вопрос Песков.
На данный момент в G20 председательствует Индия, а саммит "двадцатки" в Нью-Дели запланирован на 9–10 сентября. Путин уже объявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати". Он поручил возглавить делегацию России министру иностранных дел Сергею Лаврову. Не будет присутствовать на грядущем саммите "Большой двадцатки" и китайский лидер Си Цзиньпин, страну на мероприятии будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.