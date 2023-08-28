Путин решил не ехать на саммит G20 в Индию
Офис Моди: Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе телефонного разговора премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не сможет лично принять участие в саммите G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает офис Моди.
"Президент Путин проинформировал, что не сможет принять участие в саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели 9–10 сентября, и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в сообщении.
Моди в свою очередь заявил, что понимает такое решение. Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку инициатив Индии в рамках её председательства в объединении.
"Оба лидера договорились оставаться в контакте", — отметили в офисе Моди.
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сегодня, 28 августа. Они обсудили в том числе лунную миссию и сотрудничество двух стран. Что касается саммита G20, то в таком же формате Россия участвовала во встрече лидеров БРИКС — Москву также представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
kremlin.ru