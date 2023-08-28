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28 августа, 14:05

Путин решил не ехать на саммит G20 в Индию

Офис Моди: Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Нью-Дели

Президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе телефонного разговора премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не сможет лично принять участие в саммите G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает офис Моди.

"Президент Путин проинформировал, что не сможет принять участие в саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели 9–10 сентября, и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в сообщении.

Моди в свою очередь заявил, что понимает такое решение. Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку инициатив Индии в рамках её председательства в объединении.

"Оба лидера договорились оставаться в контакте",  отметили в офисе Моди.

Индия впервые за четыре года купила у России уран

Индия впервые за четыре года купила у России уран

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сегодня, 28 августа. Они обсудили в том числе лунную миссию и сотрудничество двух стран. Что касается саммита G20, то в таком же формате Россия участвовала во встрече лидеров БРИКС — Москву также представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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