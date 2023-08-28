Путин решил не ехать на саммит G20 в Индию

Президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе телефонного разговора премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не сможет лично принять участие в саммите G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает офис Моди.

"Президент Путин проинформировал, что не сможет принять участие в саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели 9–10 сентября, и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в сообщении.

Моди в свою очередь заявил, что понимает такое решение. Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку инициатив Индии в рамках её председательства в объединении.

"Оба лидера договорились оставаться в контакте", — отметили в офисе Моди.