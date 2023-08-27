Индия впервые за четыре года купила у России уран
РИА "Новости": Индия впервые с 2019 года купила у РФ партию урана на $13,5 млн
Индия впервые с 2019 года купила у России партию урановой руды. Это следует из данных Министерства торговли и промышленности республики.
Стоимость партии составила 13,5 миллиона долларов, объём — 118 тонн. Известно, что последняя поставка урановой руды из РФ в Индию была в 2019 году. Всего тогда за 12 месяцев было экспортировано 1,77 тысячи тонн урана на 101,6 миллиона долларов.
Ранее Лайф сообщал, что США в 2023 году вдвое нарастили закупку урана у России. С января по июнь они купили 416 тонн.
Обложка ©
ТАСС / Донат Сорокин