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27 августа, 08:01

Индия впервые за четыре года купила у России уран

РИА "Новости": Индия впервые с 2019 года купила у РФ партию урана на $13,5 млн

Индия впервые с 2019 года купила у России партию урановой руды. Это следует из данных Министерства торговли и промышленности республики.

Стоимость партии составила 13,5 миллиона долларов, объём — 118 тонн. Известно, что последняя поставка урановой руды из РФ в Индию была в 2019 году. Всего тогда за 12 месяцев было экспортировано 1,77 тысячи тонн урана на 101,6 миллиона долларов.

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Ранее Лайф сообщал, что США в 2023 году вдвое нарастили закупку урана у России. С января по июнь они купили 416 тонн.

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ТАСС / Донат Сорокин

Илья Суриков
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