Индия впервые за четыре года купила у России уран

Индия впервые с 2019 года купила у России партию урановой руды. Это следует из данных Министерства торговли и промышленности республики.

Стоимость партии составила 13,5 миллиона долларов, объём — 118 тонн. Известно, что последняя поставка урановой руды из РФ в Индию была в 2019 году. Всего тогда за 12 месяцев было экспортировано 1,77 тысячи тонн урана на 101,6 миллиона долларов.