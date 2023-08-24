США в 2023 году вдвое нарастили закупку урана у России

В первом полугодии 2023-го Соединённые Штаты купили 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем было приобретено за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы.

Указывается, что за первые шесть месяцев 2022 года США купили у России 188 тонн урана. Нынешние показатели стали максимальными с 2005 года, когда Москва продала Вашингтону 428 тонн топлива. Кроме того, Штаты в 2023-м заплатили 696,5 миллиона долларов. Такая сумма стала максимальным значением с 2002 года.