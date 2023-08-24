США в 2023 году вдвое нарастили закупку урана у России
В первом полугодии 2023-го Соединённые Штаты купили 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем было приобретено за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы.
Указывается, что за первые шесть месяцев 2022 года США купили у России 188 тонн урана. Нынешние показатели стали максимальными с 2005 года, когда Москва продала Вашингтону 428 тонн топлива. Кроме того, Штаты в 2023-м заплатили 696,5 миллиона долларов. Такая сумма стала максимальным значением с 2002 года.
Америка также увеличила закупки урана у Великобритании на 28%, до 383,1 миллиона долларов. А Париж продал Вашингтону топливо на 319 миллионов долларов, что составило 15% от всего импорта.
Ранее президент США Джо Байден объявил национальным памятником огромную территорию — почти миллион акров земель коренных народов — в районе парка Гранд-каньон. Это остановит добычу урана в здешних местах. При этом Байден вновь допустил оговорку, назвав Гранд-каньон "одним из десяти чудес света". Сенатор Джон Баррассо заявил, что решение американского лидера блокировать добычу урана в Аризоне навредит Штатам и пойдёт на пользу России. Республиканец тогда же подчеркнул: Вашингтон покупает у Москвы в три раза больше топлива, чем производит. Кроме того, в апреле американские власти выступили за продолжение поставок урана из России.
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