Песков заявил о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии

Лондон и Вашингтон уже на протяжении нескольких десятилетий предпринимают попытки по сдерживанию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живём уже достаточно долго", — сказал он, комментируя намерения Великобритании и США противодействовать России на рынке атомной энергии.