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11 июня, 11:50

Песков заявил о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии

Песков назвал абсолютной константой для США и Британии линию на сдерживание РФ

Лондон и Вашингтон уже на протяжении нескольких десятилетий предпринимают попытки по сдерживанию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живём уже достаточно долго", — сказал он, комментируя намерения Великобритании и США противодействовать России на рынке атомной энергии.

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Ранее Лайф сообщал, что американские и британские власти будут активнее искать тех, кто поддерживает российскую спецоперацию. Для этого страны планируют усовершенствовать возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными от финансовых учреждений и предприятий.

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ТАСС / Григорий Сысоев / POOL

Николь Вербер
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