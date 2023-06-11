Песков заявил о планах Запада вытеснить Россию с рынка атомной энергии
Песков назвал абсолютной константой для США и Британии линию на сдерживание РФ
Лондон и Вашингтон уже на протяжении нескольких десятилетий предпринимают попытки по сдерживанию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живём уже достаточно долго", — сказал он, комментируя намерения Великобритании и США противодействовать России на рынке атомной энергии.
Ранее Лайф сообщал, что американские и британские власти будут активнее искать тех, кто поддерживает российскую спецоперацию. Для этого страны планируют усовершенствовать возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными от финансовых учреждений и предприятий.
ТАСС / Григорий Сысоев / POOL