США и Великобритания будут активнее искать поддерживающих спецоперацию России
Вашингтон и Лондон расширят обмен данными для выявления тех, кто поддерживает и содействует российской спецоперации на Украине. Об этом сказано в совместной декларации двух стран, опубликованной Белым домом.
Для этого стороны планируют усовершенствовать возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными от финансовых учреждений и предприятий.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил ускорить поставки военной техники для бойцов СВО. На это он указал в ходе общения с представителями предприятия промышленности.
Twitter / The White House