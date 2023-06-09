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Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 23:08

США и Великобритания будут активнее искать поддерживающих спецоперацию России

Вашингтон и Лондон расширят обмен данными для выявления тех, кто поддерживает и содействует российской спецоперации на Украине. Об этом сказано в совместной декларации двух стран, опубликованной Белым домом.

Для этого стороны планируют усовершенствовать возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными от финансовых учреждений и предприятий.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил ускорить поставки военной техники для бойцов СВО. На это он указал в ходе общения с представителями предприятия промышленности.

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Twitter / The White House

Артур Лапсаков
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