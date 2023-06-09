США и Великобритания будут активнее искать поддерживающих спецоперацию России

Вашингтон и Лондон расширят обмен данными для выявления тех, кто поддерживает и содействует российской спецоперации на Украине. Об этом сказано в совместной декларации двух стран, опубликованной Белым домом.

Для этого стороны планируют усовершенствовать возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными от финансовых учреждений и предприятий.