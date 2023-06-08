Байден: Коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки наступления Киева
Коллективный Запад сделал всё возможное, чтобы подготовить контрнаступление Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Мы сделали всё, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать", — сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.
При этом Байден переадресовал вопросы о военных операциях Киеву, отказавшись отвечать на них. Американская сторона настроена очень оптимистично, при этом признал он.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении. Так, за три дня украинские войска лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. Киев отрицает начало масштабного контрнаступления, однако отдельные личности раскрывают суть происходящего. Так, глава офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что отдельные операции ВСУ в рамках этой операции уже начались. А его заместитель Игорь Жовква утверждал, что Киев начнёт контрнаступление, только когда получит всё необходимое вооружение от Запада.
Flickr / The White House