Байден: Коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки наступления Киева

Коллективный Запад сделал всё возможное, чтобы подготовить контрнаступление Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы сделали всё, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать", — сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.

При этом Байден переадресовал вопросы о военных операциях Киеву, отказавшись отвечать на них. Американская сторона настроена очень оптимистично, при этом признал он.