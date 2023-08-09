Байден допустил очередную оговорку, перепутав количество чудес света
Байден назвал Гранд-каньон "одним из девяти чудес света"
Президент США Джо Байден допустил очередную оплошность, перепутав количество чудес света. Это случилось на мероприятии в Аризоне, посвящённом созданию нового заповедника рядом с парком Гранд-каньон.
"Гранд-каньон — одно из девяти чудес света. <...> Известный во всём мире символ Америки", — сказал президент, но тут же поправился, что "одно из семи чудес света".
А ранее Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО. Он удивил журналистов заявлением о том, что Белый дом должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса.
Twitter / Joe Biden