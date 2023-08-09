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8 августа, 22:10

Байден допустил очередную оговорку, перепутав количество чудес света

Байден назвал Гранд-каньон "одним из девяти чудес света"

Президент США Джо Байден допустил очередную оплошность, перепутав количество чудес света. Это случилось на мероприятии в Аризоне, посвящённом созданию нового заповедника рядом с парком Гранд-каньон.

"Гранд-каньон — одно из девяти чудес света. <...> Известный во всём мире символ Америки", — сказал президент, но тут же поправился, что "одно из семи чудес света".

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А ранее Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО. Он удивил журналистов заявлением о том, что Белый дом должен предложить РФ путь для достижения соответствия требованиям альянса.

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Twitter / Joe Biden

Лариса Сафронова
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