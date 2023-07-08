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8 июля, 02:45
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Вновь оговорился: Байден шокировал призывом помочь России достичь требований НАТО

Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО

Американский президент Джо Байден ошарашил журналистов заявлением о том, что Белый дом должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО. Досадную оговорку он допустил, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО", — заявил он в интервью телеканалу CNN.

Байден во время выступления перепутал Канаду с Китаем

Байден во время выступления перепутал Канаду с Китаем

Ранее президент США Джозеф Байден, у которого ни дня не обходится без оговорки, падения или каких-то курьёзов, перепутал Украину и Ирак. Отметим, что обычно Байден путает Иран и Ирак. Однажды он даже по ошибке объявил о гибели своего сына в Ираке, а ещё перепутал Херсон с городом Эль-Фаллуджа, "отправив" Россию воевать в Ираке.

Обложка ©

Flickr / The White House

Оксана Попова
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