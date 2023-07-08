Вновь оговорился: Байден шокировал призывом помочь России достичь требований НАТО

Американский президент Джо Байден ошарашил журналистов заявлением о том, что Белый дом должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО. Досадную оговорку он допустил, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе.