Власти США выступили за продолжение поставок урана из России
Текущие условия по поставкам урана из России на американский рынок остаются в силе. Такое решение приняла Федеральная комиссия США по международной торговле по итогам проведённого обзора. Вместе с тем она не стала прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по импорту этого вещества. Об этом комиссия отчиталась в письменном заявлении, распространённом в эту пятницу.
В заявлении также упоминается, что, если приостановить расследование в отношении урана из РФ, может продолжиться или повториться материальный ущерб промышленности США в ближайшем будущем. Это решение комиссии является окончательным.
Ранее энергокомпании США призвали власти страны не вводить санкции против российского урана.
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