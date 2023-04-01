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1 апреля, 03:36

Власти США выступили за продолжение поставок урана из России

Текущие условия по поставкам урана из России на американский рынок остаются в силе. Такое решение приняла Федеральная комиссия США по международной торговле по итогам проведённого обзора. Вместе с тем она не стала прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по импорту этого вещества. Об этом комиссия отчиталась в письменном заявлении, распространённом в эту пятницу.

В заявлении также упоминается, что, если приостановить расследование в отношении урана из РФ, может продолжиться или повториться материальный ущерб промышленности США в ближайшем будущем. Это решение комиссии является окончательным.

Ядерный капкан: Почему США и Европа не могут отказаться от российского урана

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Ранее энергокомпании США призвали власти страны не вводить санкции против российского урана.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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