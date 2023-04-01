Власти США выступили за продолжение поставок урана из России

Текущие условия по поставкам урана из России на американский рынок остаются в силе. Такое решение приняла Федеральная комиссия США по международной торговле по итогам проведённого обзора. Вместе с тем она не стала прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по импорту этого вещества. Об этом комиссия отчиталась в письменном заявлении, распространённом в эту пятницу.