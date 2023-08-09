В Сенате США раскрыли, какой козырь Байден подарил России
Сенатор Баррассо: Решение Байдена блокировать добычу урана в Аризоне помогает РФ
Решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в Аризоне, на которых добывается уран, навредит Америке и пойдёт на пользу России. Так считает сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо.
"Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим", — приводит слова Баррассо пресс-служба Сената.
Политик отметил, что ранее законодательный орган призвал увеличить производство урана в стране, тем самым сократив зависимость от российских ресурсов. А Байден, по его мнению, блокирует доступ к ключевым месторождениям полезных ископаемых с целью удовлетворить свой левый электорат.
Напомним, американский лидер во вторник объявил национальным памятником огромную территорию — почти миллион акров земель коренных народов — в районе парка Гранд-каньон. Это остановит добычу урана в здешних местах. При этом Байден вновь допустил оговорку, назвав Гранд-каньон "одним из десяти чудес света".
flickr.com / The White House