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9 августа, 03:22

В Сенате США раскрыли, какой козырь Байден подарил России

Сенатор Баррассо: Решение Байдена блокировать добычу урана в Аризоне помогает РФ

Решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в Аризоне, на которых добывается уран, навредит Америке и пойдёт на пользу России. Так считает сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо.

"Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим", — приводит слова Баррассо пресс-служба Сената.

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Политик отметил, что ранее законодательный орган призвал увеличить производство урана в стране, тем самым сократив зависимость от российских ресурсов. А Байден, по его мнению, блокирует доступ к ключевым месторождениям полезных ископаемых с целью удовлетворить свой левый электорат.

Напомним, американский лидер во вторник объявил национальным памятником огромную территорию — почти миллион акров земель коренных народов — в районе парка Гранд-каньон. Это остановит добычу урана в здешних местах. При этом Байден вновь допустил оговорку, назвав Гранд-каньон "одним из десяти чудес света".

Обложка ©

flickr.com / The White House

Лариса Сафронова
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