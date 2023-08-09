В Сенате США раскрыли, какой козырь Байден подарил России

Решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в Аризоне, на которых добывается уран, навредит Америке и пойдёт на пользу России. Так считает сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо.

"Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим", — приводит слова Баррассо пресс-служба Сената.

Политик отметил, что ранее законодательный орган призвал увеличить производство урана в стране, тем самым сократив зависимость от российских ресурсов. А Байден, по его мнению, блокирует доступ к ключевым месторождениям полезных ископаемых с целью удовлетворить свой левый электорат.