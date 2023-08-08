В Саудовской Аравии заявили о попавшем в тупик Байдене

Американский лидер Джо Байден оказался в сложном положении из-за стоимости нефти и планах ОПЕК+ удерживать цену на определённом уровне. Об этом сообщает саудовское издание Asharq Al-Awsat.

Как говорится в материале, страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, особенно на фоне сокращения её добычи на миллионы баррелей в сутки, ведь такое развитие событие негативно отразится на бюджетах этих государств. Публицист считает, что в Вашингтоне явно не в курсе движения цен на чёрное золото.

По мнению автора материала, "жадность" вышла американской администрации боком, ведь США — страна, в значительной степени зависящая от этого энергоресурса. Однако сейчас стратегический резерв, являющийся защитой от любых перебоев с поставками, находится на самом низком уровне. Далее Вашингтону придётся искать способы снизить цены на нефть, а для этого потребуется увеличить её добычу в стране или просить её у нефтедобывающих стран.

"Байден и его администрация зашли в тупик, пообещав "бороться" с нефтью и не позволять Штатам увеличивать её добычу", — резюмирует автор.