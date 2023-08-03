Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти в сентябре

Россия решила продлить меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь в объёме 300 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки. Теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", — сказал вице-премьер журналистам.