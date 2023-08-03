Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти в сентябре
Новак: Россия сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. баррелей в сутки
Россия решила продлить меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь в объёме 300 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки. Теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", — сказал вице-премьер журналистам.
Как уже рассказывал Лайф, в начале июля Новак сообщал о решении Москвы добровольно сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе 2023 года. Уточнялось, что причиной стало обеспечение рыночного баланса. После этого наблюдался рост стоимости чёрного золота на мировых рынках.
Shutterstock