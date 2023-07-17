Россия дополнительно сократит экспорт нефти
Минэнерго объявило о сокращении экспорта нефти на 2,1 млн тонн
Россия в августе дополнительно сократит экспорт нефти — таково добровольное решение Москвы. Об этом заявили в Минэнерго РФ. Сокращение объёма поставок коснётся как трубопроводов, так и отправки через порты.
Так, снижение транспортировки по трубопроводам за пределы России в III квартале этого года составит около 2,1 млн тонн. Что касается портов, то снижение объёмов экспортного графика затронет морские гавани Новороссийска, Приморска, Усть-Луги.
Напомним, в начале июля вице-премьер России Александр Новак объявил о решении Москвы добровольно сократить в августе 2023 года экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с). Оно было принято для обеспечения баланса на рынке. Это сразу привело к росту стоимости чёрного золота на мировых рынках.
ТАСС / dpa/picture-alliance / Mecklenburg-Western Pomerania