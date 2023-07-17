Россия дополнительно сократит экспорт нефти

Россия в августе дополнительно сократит экспорт нефти — таково добровольное решение Москвы. Об этом заявили в Минэнерго РФ. Сокращение объёма поставок коснётся как трубопроводов, так и отправки через порты.

Так, снижение транспортировки по трубопроводам за пределы России в III квартале этого года составит около 2,1 млн тонн. Что касается портов, то снижение объёмов экспортного графика затронет морские гавани Новороссийска, Приморска, Усть-Луги.