Почему Запад объявил охоту на неуловимый серый танкерный флот, якобы принадлежащий России Политолог Александр Роджерс — о сером танкерном флоте, на который охотятся все западные спецслужбы, но он оказался неуловим, как Летучий голландец. 14 июля, 23:40 Обложка © Shutterstock

На самом деле, сюжет, достойный фантастических романов или детективных сериалов типа "Чёрного списка". По планете плавает огромный танкерный флот, перевозящий нефть, все про него знают, но никто не может найти.

Десятки, а возможно, и сотни огромных (от 200 до 415 метров длиной и от 24 до 70 метров шириной) танкеров плавают по океанам — и их никто не видит. Ни хвалёный американский флот (шесть штук), ни их же шпионские спутники, ни могучая американская финансовая разведка — никто.

И только вроде как найдут какую-то фирму, на которую зарегистрированы 47 этих танкеров, глядь, а уже создано шесть других фирм, в другой юрисдикции, кому эти танкеры давно проданы, переименованы и исчезли в неизвестном направлении.

Даже всеведущие британские страховщики, к которым стекается информация о кораблях и судах со всей планеты для страхования мореплавания, не знают, кому эти танкеры принадлежат и куда плывут, потому что у них своя, независимая система страхования. Неслыханно, невиданно, немыслимо.

Почему же идёт такая охота за этим невидимым танкерным флотом со стороны западных стран и спецслужб? Причин несколько.

Во-первых, существование этого флота мешает давить на владельца танкеров санкциями. Неподконтрольные Западу перевозчики свободно плавают по любым морям и океанам, продавая, в том числе и российскую нефть марки Urals дороже придуманного ЕС и США порога в 60 долларов за баррель. В результате у Запада не получается кого бы то ни было изолировать. Наша страна как торговала, так и продолжает свободно торговать, экономика работает, а бюджет получает необходимые налоговые поступления (которые можно тратить и на нужды СВО, и на социалку).

Во-вторых, вся эта торговля идёт в обход жадных загребущих англосаксонских ручек. Не через их биржи, не через их посредников, не через их страховщиков. Как говорили в одном старом скетче КВН, "Такие бабки, а они ни при чём!"

Ну и, наконец, в-третьих, такие действия России ставят крест на мифах о западном всемогуществе. Они привыкли к сверхконтролю, они привыкли, что всё обо всех знают, всё всем запрещают (а за разрешение нужно платить – вот она, коррупция), что они кому-то что приказывают – и все бегут исполнять, расшибая лбы. Потому что иначе Белый Господин страшно накажет!

И тут Россия — требования игнорирует, запреты нарушает, на срочно переписываемые "правила" не обращает внимания. Делает то, что хочет, и так, как считает правильным. Действует, страшно сказать, в своих собственных интересах (а не в интересах кланов Клинтонов-Байденов).

Это много чего касается — и проведения СВО, и вытеснения западных стран из Африки, и присутствия российских военных кораблей в порту Гаваны (на днях американский репортёр оттуда страшно возмущался), и дедолларизации, и нарушения санкций в отношении третьих стран, и защиты маленьких и слабых, и, конечно же, обхода западных санкций. В том числе и с помощью таких перевозчиков.

Голливудская картинка, где сеть разведывательных спутников может найти автомобиль, с орбиты считав его номер, наткнулась на суровую реальность, где трёхсотметровый танкер становится невидимым для всех западных средств обнаружения в момент, когда выключает транспондер. А ведь где-то есть ещё и подводные лодки с "Посейдонами" на борту…

Самое же обидное (для них), что продвигаемая коллективным Западом идеология "прибыль прежде всего" помогает этим танкерам оставаться невидимыми. Ибо слишком много кому выгодно их не замечать.

Авторы Александр Роджерс