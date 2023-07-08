Почему в Казахстане, Киргизии и Узбекистане бойкотируют Григория Лепса и к чему это приведёт Политолог Дмитрий Родионов — о том, как "активисты" из стран Средней Азии толкают своих сограждан проторенной дорожкой Украины к русофобии и гражданской войне. 7 июля, 23:40 13401 13401 Певец Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

В Киргизии отменили концерт российского исполнителя Григория Лепса, запланированный на 2 августа в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщается на сайте клуба Blonder Pub, где должно было состояться выступление. На странице выложены фотография артиста и подпись "отмена концерта". При этом организаторы не объяснили, почему шоу не состоится, и отключили комментарии под объявлением. Впрочем, СМИ открыто называют причину, которую почему-то не решились вслух озвучить организаторы.

Местные СМИ пишут о давлении антироссийских "активистов"

Как утверждает "Азаттык", кстати, якобы со ссылкой на самих организаторов, мероприятие отменили из-за недовольства общественности, которая выступила против приезда артиста в соцсетях сразу после анонса концерта. По словам одного из них, "политолога" Алмаза Тажибая, "Кыргызстан придерживается нейтральной позиции в войне России с Украиной, поэтому на территории страны не должны проходить концерты артистов, поддерживающих военную политику Кремля".

К слову, "Азаттык" — подразделение "Радио Свобода / Свободная Европа" (признано в России иноагентом). Прошлой осенью Минкультуры Киргизии на два месяца приостановило работу радиостанции в связи с распространением материала, который содержит "язык вражды" и "неподтверждённую информацию". А этой весной киргизский суд одобрил решение о закрытии данного СМИ в республике.

За Киргизией последовал Узбекистан. По похожему сценарию развивается ситуация в соседнем Узбекистане, где концерт Лепса, запланированный на 23 октября во Дворце дружбы народов, также был отменён. Об этом сообщил телеграм-канал Министерства культуры и туризма Узбекистана, объяснив это "техническими причинами".

Певец Григорий Лепс. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Причины, впрочем, ясны. Совсем недавно "Газета.uz" писала, что группа "активистов" требует отмены выступления из-за политической позиции артиста. При этом заместитель министра культуры и туризма Узбекистана Баходир Ахмедов, комментируя ситуацию, заявил, что в Узбекистане для искусства преград нет, и порекомендовал держаться подальше от сплетен, интриг и разговоров о том, кто куда потратил деньги.

"Сейчас к нам едут певцы в области театра и эстрады. Это никак не связано с отношением некоторых стран друг к другу. Это искусство. Надо прямо сказать, что много говорят о выделении средств на войну. Я думаю, что эти утверждения далеки от истины. Что касается вопроса концертов, то Узбекистан не закрыл свои двери ни для одного артиста. Если он придёт с благой целью, то послужит искусству, покажет силу искусства. Вот он подходит, показывает своё искусство, получает аплодисменты и уходит. Ничего нет. Для искусства в Узбекистане нет препятствий. Слава богу, мы живём в мирной стране".

Однако тут к спору подключилось уже украинское посольство, ответившее замминистра, что поддержка таких гастролей может нести угрозу имиджу Узбекистана. Так называемые дипломаты также выразили признательность активистам, выступающим против концерта российского исполнителя. В итоге Минкульт прогнулся под националистами.

Первым был Казахстан

Стоит напомнить, что ранее концерт Лепса отменили в Казахстане. По той же причине. Newtimes.kz приводит цитаты так называемых общественников, призывавших требовать отмены концерта. "Все мы прекрасно знаем, что Григорий Лепс — любимый певец Владимира Путина и открыто поддерживает войну на Украине… Казахстан официально занимает нейтральную позицию в украинско-российском конфликте, но каждый националист — казахский гражданин единогласно желает полной победы Украине. Я прошу вас не проводить концерт этого Z-артиста", — написал в соцсетях "активист" Турар Кусаин.

"Я призываю всех требовать отмены концерта этого Z-артиста. Ни один тиын (казахстанская копейка. — Прим. Лайфа) из наших карманов не должен пойти на уничтожение Украины", — написала журналист Динара Егеубаева.

Эти люди также писали запросы акимам (главам местных органов исполнительной власти) Алма-Атинской области и города Конаева, где должно было состояться выступление, с требованием отменить концерт. А некто Арман Шораев и вовсе предложил заплатить 1 млн тенге (около 188 тыс. рублей) тому, кто сорвёт выступление Лепса в Конаеве. Интересно. Заплатил? Лепс сдержал своё обещание, заплатив 1 млн рублей российскому военнослужащему, который подбил танк Leopard.

Фестиваль "Жара" также сорвали русофобы

К слову, инцидент с Лепсом — далеко не первый в бывших советских республиках. Этой весной российско-азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов заявил об отмене музыкального фестиваля "Жара" в Баку, проводившегося ежегодно с 2016 года. Причиной он назвал "ситуацию в мире".

Предприниматель и певец Эмин Агаларов на музыкальном фестивале "Жара". Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Фестиваль также был отменён в Казахстане. В качестве причины организаторы также заявили "нестабильную ситуацию в мире". Однако реальной причиной стала истерика русофобов в соцсетях: они требовали запретить в стране выступления артистов, которые "публично поддержали вторжение России и принимали участие в российских митингах и концертах с буквой Z". Зафиксированы даже случаи угроз в адрес организаторов. В итоге фестиваль перенесли в Ташкент, но, как нетрудно догадаться, и там он в итоге не состоялся... из-за "текущей ситуации в мире".

Очевидно, что всего этого не случилось бы, если бы местные власти не закрывали на это глаза или даже не потворствовали этому. Едва ли организаторы стали бы отменять мероприятие, если бы было чёткое указание властей не вестись на угрозы, шантаж и истерику кучки маргиналов, которые были по большей части раздуты с помощью соцсетей и оппозиционных СМИ, в том числе запрещённых в этих странах.

Почему республики не желают выучить украинский урок

Сам факт существования этих "общественников" был бы невозможен, если бы на то не было разрешения (возможно, и поощрения) свыше. Достаточно бегло пробежать по среднеазиатским телеграм-каналам, в первую очередь казахстанским, чтобы обнаружить множество видеороликов, на которых "национал-озабоченные" "докапываются до людей не только с Z-символикой, но и с символикой России. На одном из недавних такой "общественник" возмутился букве Z на автомобиле, вызвал полицию. И что сделала полиция? Оштрафовала водителя за "пропаганду войны".

Про проявление агрессии к русскоговорящим продавцам и официантам, про так называемые языковые патрули вспоминать уже моветон. Организатор этих патрулей, кстати, был изначально задержан после волны возмущения, но потом отпущен: ему дали спокойно уехать в Грузию, а оттуда — на Украину. И всё это происходит на фоне того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявляет о том, что русскому языку в стране ничего не угрожает.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кстати, интересно, что в день официального заявления об отмене фестиваля "Жара" Токаев провёл телефонные переговоры с Зеленским, в ходе которых они "обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной".

И если многовекторность Токаева давно стала притчей во языцех, то киргизы удивили. Их так заботит Украина? Может, это с Украиной у них постоянно растёт товарооборот? Может, миллион киргизских гастарбайтеров вовсю трудятся на Украине, отправляя оттуда доллары своим семьям? Может, Украина прикрывает их своим "военным зонтиком"? Или всё это делают США и Евросоюз? Нет? Тогда зачем гадить в колодец, из которого пьёшь?

На Украине, кстати, с того же всё начиналось: борьба за "чистоту языка" и запрет на "украинофобское" искусство, борьба с влиянием Москвы, на которую власти закрывали глаза, а потом и вовсе поддерживали. В итоге это стало государственной политикой со всеми вытекающими. Неужели пример Украины никого не учит?

Многовекторность рано или поздно ведёт к перекосам, культивации русофобии и, наконец, к тому, что нацисты начинают навязывать государству свою повестку. Опасная тенденция. Тем более для региона, где постоянно случаются "цветные революции", где "спят", а иногда и "просыпаются" ячейки исламистов, где рядом неспокойный Афганистан и пересекаются интересы конфликтующих мировых держав.

Авторы Дмитрий Родионов