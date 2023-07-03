Россия и Саудовская Аравия спровоцировали рост цен на нефть новым решением

Вице-премьер России Александр Новак объявил о решении Москвы добровольно сократить в августе 2023 года экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с). Оно принято для обеспечения баланса на рынке.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч б/с посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", — объяснил вице-премьер.

Россия объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тысяч б/с от средних февральских значений в марте, позже решение было продлено до конца года. Сейчас это касается именно экспорта, а не добычи.

К слову, параллельно с заявлением выступила и партнёр Москвы из ОПЕК+ — Саудовская Аравия. Эр-Рияд продлил на август добровольное сокращение добычи чёрного золота на 1 млн б/с, которое изначально было рассчитано на июль. Таким образом там решили нивелировать опасения по поводу замедления мировой экономики и возможного дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Новости уже привели к росту цен на нефть на 2% на торгах в Лондоне.