Наследный принц Саудовской Аравии выразил поддержку Путину в связи с мятежом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд солидарен с российскими властями в вопросе принятия мер для защиты государственности и обеспечения безопасности граждан во время мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.