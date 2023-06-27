Наследный принц Саудовской Аравии выразил поддержку Путину в связи с мятежом
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд солидарен с российскими властями в вопросе принятия мер для защиты государственности и обеспечения безопасности граждан во время мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
"В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку принятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан", — говорится на сайте Кремля.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Бойцы развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении мятежников.
ТАСС / AP