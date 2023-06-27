Песков напомнил о верности Путина слову после закрытия дела о мятеже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам закрытие уголовного дела по факту вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер", которое сегодня, 27 июня, было официально прекращено.

"Была определённая договорённость, чтобы избежать худшего развития сценария. И были определённые обещания президента [России Владимира Путина] , гарантии президента. Договорённости реализуются", — сказал представитель Кремля.

Сегодня Владимир Путин в Кремле обратится к силовикам, которые обеспечивали порядок во время мятежа 24 июня. С некоторыми из них президент пообщается отдельно.