Песков напомнил о верности Путина слову после закрытия дела о мятеже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам закрытие уголовного дела по факту вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер", которое сегодня, 27 июня, было официально прекращено.
"Была определённая договорённость, чтобы избежать худшего развития сценария. И были определённые обещания президента [России Владимира Путина], гарантии президента. Договорённости реализуются", — сказал представитель Кремля.
Сегодня Владимир Путин в Кремле обратится к силовикам, которые обеспечивали порядок во время мятежа 24 июня. С некоторыми из них президент пообщается отдельно.
Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". Тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и возвращаются в полевые лагеря. А Песков анонсировал прекращение дела в отношении мятежников.
ТАСС / Сергей Бобылев