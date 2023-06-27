В Госдуме предложили назвать имена чиновников, сбежавших из Москвы 24 июня
Депутат Гусев предложил опубликовать списки чиновников, покинувших РФ 24 июня
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с предложением опубликовать список высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, покинувших Москву во время вооружённого мятежа 24 июня.
"Возможно, это были фейки, распространяемые западными и украинскими спецслужбами, но, возможно, и нет. Чтобы избежать спекуляций на эту тему, необходимо просто опубликовать списки чиновников и крупных бизнесменов, покинувших столицу, и объяснить, по какой причине они это сделали", — заявил депутат Лайфу.
Кроме того, отметил парламентарий, такой список заодно покажет народу его "героев", сбежавших в трудный момент.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его бойцы начали вооружённый мятеж. На следующий день после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин согласился пойти на деэскалацию кризиса, а бойцы компании начали уходить в тыловые лагеря. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за оказанную помощь в урегулировании конфликта.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko