В Госдуме предложили назвать имена чиновников, сбежавших из Москвы 24 июня

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с предложением опубликовать список высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, покинувших Москву во время вооружённого мятежа 24 июня.

"Возможно, это были фейки, распространяемые западными и украинскими спецслужбами, но, возможно, и нет. Чтобы избежать спекуляций на эту тему, необходимо просто опубликовать списки чиновников и крупных бизнесменов, покинувших столицу, и объяснить, по какой причине они это сделали", — заявил депутат Лайфу.