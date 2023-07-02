США уличили в намерении захватить венесуэльскую нефть любой ценой

Соединённые Штаты Америки хотят любыми способами захватить венесуэльскую нефть, заявил обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч. В статье он напомнил о том, что добыча ресурса в стране контролируется властями Венесуэлы, что крайне не нравится Вашингтону.

"Такая "независимость", конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США, которые не могут воспользоваться этими месторождениями, расположенными в непосредственной близости от территории увядающей империи, и обогатиться за счёт них", — сообщил обозреватель.

В качестве аргумента он также привёл высказывание первого вице-президента Объединённой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо. В заявлении политик сообщил о том, что санкции США против Каракаса подразумевают "захват нефтяных богатств страны".