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22 апреля, 19:50

В Дамаске негодуют из-за вывоза США сирийской нефти в другие страны

МИД САР потребовал от США компенсации за незаконный вывоз сирийской нефти

Сирия призывает международное сообщество положить конец систематическому разграблению её природных богатств Соединёнными Штатами и связанными с ними военизированными формированиями. Об этом сообщает МИД арабской республики.

"Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует компенсации за причинённый экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны", — цитирует заявление сирийского МИД SANA.

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В ведомстве отметили, что разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу, противоречит международному гуманитарному праву, ведёт к обнищанию и страданию граждан. Штаты обязаны прекратить поддержку террористических и сепаратистских формирований, а также вывести войска с сирийской территории, добавили в Дамаске.

МИД республики уточнил, что с начала апреля в Ирак и Турцию было переправлено несколько крупных партий сирийской нефти. В соответствии со сведениями МИД, на конец 2022 года потери Сирии в нефтегазовом секторе составили 107,1 млрд долларов.

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При этом ранее американские СМИ писали, что на Ближнем Востоке завершилась эпоха американской гегемонии. Об этом свидетельствует решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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