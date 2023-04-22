В Дамаске негодуют из-за вывоза США сирийской нефти в другие страны

Сирия призывает международное сообщество положить конец систематическому разграблению её природных богатств Соединёнными Штатами и связанными с ними военизированными формированиями. Об этом сообщает МИД арабской республики.

"Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует компенсации за причинённый экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны", — цитирует заявление сирийского МИД SANA.

В ведомстве отметили, что разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу, противоречит международному гуманитарному праву, ведёт к обнищанию и страданию граждан. Штаты обязаны прекратить поддержку террористических и сепаратистских формирований, а также вывести войска с сирийской территории, добавили в Дамаске.

МИД республики уточнил, что с начала апреля в Ирак и Турцию было переправлено несколько крупных партий сирийской нефти. В соответствии со сведениями МИД, на конец 2022 года потери Сирии в нефтегазовом секторе составили 107,1 млрд долларов.