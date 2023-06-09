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9 июня, 03:33
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Саудовский кронпринц угрожал США "серьёзными последствиями" из-за нефти

WP: Саудовская Аравия осенью угрожала США после слов Байдена о нефти

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд осенью прошлого года пригрозил изменить отношения с США после слов американского президента Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы, попавшие в Сеть в ходе утечки.

Помимо этого Аль Сауд угрожал наложить экономические издержки на Штаты в том случае, если они примут меры против сокращения добычи нефти.

"Наследный принц заявил, что "он больше не будет иметь дело с администрацией США", обещая "серьёзные экономические последствия для Вашингтона", информирует издание.

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Неясно, была ли угроза передана напрямую официальным лицам США или перехвачена, но эти заявления указывают на напряжённость в отношениях между странами.

Ранее Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти. Эр-Рияд заявил, что Москва будто бы не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти в связи с западными антироссийскими санкциями.

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kremlin.ru

Юлия Коновалова
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