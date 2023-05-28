СМИ узнали о просьбе Саудовской Аравии к Москве насчёт добычи нефти
WSJ: Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. По её данным, Эр-Рияд заявил, что Москва будто бы не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти в связи с западными антироссийскими санкциями.
По данным источников издания, высокопоставленные саудовские чиновники оказались недовольны тем, что российская сторона якобы не придерживается обещанного уровня сокращения добычи нефти, и попросили это исправить. Кроме того, собеседники газеты отметили, что разногласия между двумя крупнейшими мировыми производителями нефти якобы становятся всё более очевидными в преддверии встречи стран ОПЕК+, запланированной на 4 июня в Вене. Обсуждать будут производственную политику второй половины 2023 года.
Ранее Лайф писал, что Москва объявила о решении продлить добровольное сокращение добычи нефти. Изначально оно действовало лишь на март, однако вице-премьер России Александр Новак сообщил, что сокращение добычи чёрного золота на 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до конца текущего года.
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