СМИ узнали о просьбе Саудовской Аравии к Москве насчёт добычи нефти

Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. По её данным, Эр-Рияд заявил, что Москва будто бы не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти в связи с западными антироссийскими санкциями.

По данным источников издания, высокопоставленные саудовские чиновники оказались недовольны тем, что российская сторона якобы не придерживается обещанного уровня сокращения добычи нефти, и попросили это исправить. Кроме того, собеседники газеты отметили, что разногласия между двумя крупнейшими мировыми производителями нефти якобы становятся всё более очевидными в преддверии встречи стран ОПЕК+, запланированной на 4 июня в Вене. Обсуждать будут производственную политику второй половины 2023 года.