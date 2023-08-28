Обсудили энергетику и лунную миссию: Путин созвонился с премьером Индии

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин ещё раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе её Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере", — отметили там.

Путин и Моди также обсудили итоги недавнего саммита БРИКС, состоявшегося в Йоханнесбурге. Они отметили значимость достигнутых договорённостей, прежде всего расширения БРИКС. Подчёркнуто, что оно будет способствовать росту влияния организации в международных делах. Также темой обсуждения стали грядущее председательство России в БРИКС и саммит "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-индийских отношений, поступательно развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Констатирована позитивная динамика торгово-экономического сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на последовательную реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и совместную работу по расширению международной транспортно-логистической инфраструктуры", — говорится в сообщении Кремля.