Первая посадка комом: Почему Индия прилунила свою станцию, а Россия нет Не стоит забывать, что у Индии это была уже вторая попытка и первая не удалась, притом проблемы возникли опять же на этапе снижения перед посадкой. 24 августа, 22:44 Посадочный модуль индийской станции "Чандраян-3" прилунился, 2023 год. Обложка © EPA / IDREES MOHAMMED

Сразу хотелось бы отметить, что интересующиеся космонавтикой россияне по большей части искренне поздравили индийцев. Некоторые высказались так: праздник со слезами на глазах. Мы рады, что у Индии получилось, но в душе боль и обида за "Луну-25". Давайте попробуем спокойно сопоставить всё, что известно об обеих лунных миссиях.

Начнём с "Чандраяна". В переводе "Лунный корабль". Станция, которая порадовала и уже выкатила на поверхность свой луноход, называется "Чандраян-3". То есть это уже третья миссия, запущенная в рамках соответствующей программы. Первая состояла из окололунного орбитального аппарата и так называемого ударного зонда: его целенаправленно надо было "ударить" о лунный кратер Шеклтон у Южного полюса, что благополучно и было сделано осенью 2008 года. Зачем? А затем, что на мягкую посадку с первого же раза никто в принципе не рассчитывал. Хотели сначала хотя бы как-то прикоснуться к прекрасному, во-первых. Во-вторых, во время спуска разнообразные измерения провести, успеть посмотреть на Луну с близкого расстояния. А в сам момент удара поднялась лунная пыль вместе с частицами льда, и это тоже дало бесценную информацию о лунной вечной мерзлоте. И, наконец, нужно было максимально изучить всю ситуацию во время снижения, чтобы получить знания для отработки технологий будущей уже мягкой посадки. И всё, что хотели, индийские инженеры с помощью этого "импактора" сделали.

А далее они в 2019 году (спустя 11 лет) предприняли попытку именно мягко посадить на Луне свой космический аппарат с луноходом. Кстати, интересно, что изначально предполагалось, что сам "лендер", то есть посадочный модуль, будет российским, а от Индии — орбитальная станция и луноход. Но когда, к сожалению, случилась неудача с "Фобос-Грунтом" в 2011 году, российские инженеры серьёзно пересмотрели конструкцию модуля, и в итоге через два года Индия заявила, что будет делать всю миссию самостоятельно. И вот их посадочный аппарат: весит он почти полторы тонны и у него есть пять двигателей для торможения и ещё восемь маленьких для ориентации.

Индия готова запустить спутник "Чандраян-2" для вывода на Луну, 2019 год. Фото © Getty Images / Pallava Bagla

И что получилось с "Чандраяном-2": все предварительные манёвры коррекции орбиты спускаемого модуля были проделаны успешно, далее на высоте около 30–35 километров началась фаза "грубого торможения", станция вроде бы нормально снижалась, но на двухкилометровой высоте связь пропала навсегда. Сообщалось, что произошёл сбой, станция отклонилась от намеченной траектории. А когда она снижается, тормозя своими двигателями, малейшее отклонение — катастрофа. Что именно там произошло, почему случилось отклонение, — это, видимо, только космические инженеры понимать могут. В любом случае либо расчёт неверный, либо само выполнение действий произошло с ошибкой.

К слову, сейчас индийские поклонники космонавтики вспоминают, как их премьер-министр Нарендра Моди тогда поддержал чуть не плачущего главу ISRO (космического агентства Индии) словами: "Обещайте вернуться". И сказал, что, несмотря на неудачу, Индия гордится своими учёными. Поддержка в трудный момент очень важна.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал главу космического агентства Индии после неудачной посадки станции "Чандраян-2". Видео © YouTube / The Financial Express

И теперь переходим к российской станции "Луна-25". Конечно, у нашей страны за плечами огромный опыт посадки на Луне космических аппаратов. Но: во-первых, у Южного полюса ещё никто не садился (вот сейчас Индия первая), а как Лайфу объяснял сам научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зелёный, в полярных регионах Луны садиться гораздо сложнее и по рельефу, и по баллистике, то есть по расчёту траектории. И, во-вторых, всё же в истории современной России это первая запущенная к Луне межпланетная станция. Предыдущая — "Луна-24" — летала в 1976 году. Прошло почти полвека. Более того, в том же ИКИ РАН для сведения напомнили, что в советскую эпоху было полтора десятка неудачных лунных миссий.

Ещё раз суммируем, что известно о крушении "Луны-25": 19 августа в 14:10 на 100-километровой высоте она начала двигательный манёвр, чтобы снизиться до 18 километров и там принять вертикальное положение и приступить к "грубому торможению". Но по какой-то причине включённые для этого двигатели вместо положенных 84 секунд работали 127. В результате в 14:57 связь прервалась и специалистам, судя по всему, сразу стало понятно, что станция погибла.

Её двигатели включались и выключались по команде бортовой системы управления. То есть, будем говорить, бортового компьютера. Этот компьютер "раздаёт" свои команды после получения сигнала с Земли. Земля обозначает задачу, компьютер решает, что для её выполнения надо делать. Так вот, как объяснил ведущий научный сотрудник ИКИ Натан Эйсмонт, всё официально изложенное об этом говорит о том, что все расчёты, то есть все послания с Земли были абсолютно верными, но вот бортовая система почему-то в нужный момент не дала команду выключать двигатели. Что она там не сообразила, это, как и с "Чандраян-2": пойди теперь разберись.

Россия. Амурская область. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25", 2023 год. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сейчас некоторые припоминают, как на фоне известных событий для импортозамещения лёгкий (1,5 килограмма) бортовой прибор "Луны-25" БИБ с заграничными компонентами заменили на 10-килограммовый, зато полностью отечественный "БИУС-Л". А этот прибор измерял в полёте угловую скорость, линейное ускорение и сообщал свои данные в бортовую систему управления, то есть компьютер опирался на данные "БИУСа-Л". Но утверждать, что к крушению станции как-то причастен этот прибор, вправе только технические специалисты, которые непосредственно участвовали в создании "Луны-25". В любом случае сейчас важно поддержать команду, которая строила станцию: она потеряла своё детище. И раз уж мы действительно возобновляем лунную программу, значит, мы не можем на этой неудаче посыпать голову лунным грунтом, лечь и умереть. В конце концов, наверняка все комплектующие для аппарата не в единственном экземпляре были. Надо пробовать снова.

Авторы Адель Романенкова