Разбитые надежды: В чём была роковая ошибка "Луны-25" Космический аппарат рухнул на Луну вскоре после того, как включил двигатели для перехода на более низкую орбиту. 21 августа, 16:26 В сообщении "Роскосмоса" о крушении "Луны-25" содержится довольно исчерпывающий ответ на вопрос, что именно стало причиной катастрофы. Обложка © Laspace.ru / "Роскосмос" / НПО Лавочкина

В сообщении "Роскосмоса" о крушении "Луны-25" содержится довольно исчерпывающий ответ на вопрос, что именно стало причиной катастрофы, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Напомним, по данным госкорпорации, связь с космическим аппаратом прервалась 19 августа в 14:57 по Москве, спустя 47 минут после включения двигательной установки для перехода на более низкую орбиту.

— Согласно результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчётных аппарат перешёл на нерасчётную орбиту и прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны, — сказано в публикации "Роскосмоса".

Доктор физико-математических наук объяснил, что формулировка "отклонение фактических параметров импульса от расчётных" означает, что произошла ошибка в системе управления двигателями.

Расчёты импульса были правильные. Точные. Аккуратные. Выполняет их система управления на борту. И там уже в исполнении, в ходе выдачи команд на исполнение произошла ошибка. Почему она произошла, пока не известно Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Перед этим двигательным манёвром станция находилась на круговой орбите высотой около 100 километров над поверхностью. Задача была в том, чтобы занять предпосадочную эллиптическую орбиту, на ней "Луна-25" должна была в итоге оказаться на высоте 18 километров, но не ниже. Для этого требовался очень небольшой двигательный импульс, подчёркивает Натан Эйсмонт. К примеру, если для ухода с околоземной орбиты на траекторию полёта к Луне нужно придать станции ускорение более трёх километров в секунду, то для изменения окололунной орбиты требовалось ускорение не более 100 метров в секунду. И малейшее превышение грозит катастрофой. Таким образом, можно подозревать, что из-за ошибки в бортовой системе управления двигательная установка "Луны-25" работала чуть дольше, чем нужно. Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН также поделился, что некоторые проблемы с системой управления прослеживались и ранее в ходе полёта станции.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25". Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Напомним, космический аппарат "Луна-25" был запущен 11 августа 2023 года и 21 августа должен был прилуниться в окрестностях Южного полюса естественного спутника Земли. Этот запуск означал долгожданное возобновление отечественной лунной программы (советский аппарат "Луна-24" запустили в 1976 году). Кроме того, это могла быть первая в истории человечества посадка космического аппарата в полярных регионах Луны. Лунные полюсы заинтересовали учёных всего мира после того, как спутниковые приборы показали там наличие довольно больших запасов водяного льда. Теперь для дальнейших исследований лунной мерзлоты свои аппараты туда направляют практически все космические государства. 14 июля 2023 года к Южному полюсу направился индийский аппарат "Чандраян-3". По плану он должен прилуниться 23 или 24 августа.

Авторы Адель Романенкова