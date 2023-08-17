"Луна-25" прислала первое фото поверхности спутника, и там виден уникальный кратер
"Луна-25" сделала первый снимок поверхности спутника Земли
Первое фото лунной поверхности, присланное "Луной-25". Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
Российская автоматическая станция "Луна-25", которая уже находится на орбите спутника Земли, сделала первый снимок поверхности этого небесного тела. Об этом сообщили журналистам в "Роскосмосе".
"Автоматическая станция, совершающая полёт по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съёмку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На снимке — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Роскосмоса".
Там пояснили, что кратер Зееман не виден с Земли. Это уникальный объект лунной поверхности, он вызывает большой интерес у учёных. Высота вала кратера достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна. Это сопоставимо с высотой самой большой земной горы — Эвереста.
Кстати, первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено с советского аппарата. В октябре 1959 года снимок прислала станция "Луна-3".
Как сообщал Лайф, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Если всё получится, как задумано, 21 августа она станет первым аппаратом, севшим на Южном полюсе естественного спутника Земли. 12 августа "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелёта к цели, а 13 августа на станции впервые включили научные приборы. 16 августа аппарат вышел на орбиту Луны.