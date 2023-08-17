"Луна-25" прислала первое фото поверхности спутника, и там виден уникальный кратер

Российская автоматическая станция "Луна-25", которая уже находится на орбите спутника Земли, сделала первый снимок поверхности этого небесного тела. Об этом сообщили журналистам в "Роскосмосе".

"Автоматическая станция, совершающая полёт по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съёмку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На снимке — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Роскосмоса".

Там пояснили, что кратер Зееман не виден с Земли. Это уникальный объект лунной поверхности, он вызывает большой интерес у учёных. Высота вала кратера достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна. Это сопоставимо с высотой самой большой земной горы — Эвереста.