Российская "Луна-25" "обогнала" индийскую станцию на пути к спутнику Земли
РИА "Новости": "Луна-25" обогнала индийскую "Чандраян-3" на пути к спутнику
Российская межпланетная станция "Луна-25" днём 16 августа оказалась на 50 километров ближе к спутнику Земли, чем индийская "Чандраян-3", которую запустили примерно на месяц раньше, 14 июля.
"Баллистически в 12 часов "Луна-25" на 50 километров ближе к Луне, чем "Чандраян", — отметил источник РИА "Новости".
Лайф напоминает, что автономная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Если всё получится согласно задуманному плану, станция станет первым аппаратом, севшим на Южном полюсе естественного спутника Земли. Посадка ожидается 21 августа. 12-го числа "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелёта к цели, а 13 августа на межпланетной станции "Луна-25" впервые включили научные приборы.
ТАСС / "Роскосмос медиа" / Сергей Захарушкин