На летящей к спутнику Земли "Луне-25" впервые включили научные приборы
На летящей к естественному спутнику Земли российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" впервые включили научные приборы, сообщили в "Роскосмосе".
"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанной ИКИ РАН (Институт космических исследований Российской академии наук. — Прим. Лайфа), в условиях космического полёта. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование", — говорится в опубликованном сообщении.
В госкорпорации добавили, что специалисты получили первые данные измерений, научная команда уже приступила к их обработке. Там подчеркнули, что все системы "Луны-25" работают штатно, связь с ней устойчивая, а энергобаланс положительный.
Научная аппаратура "Луны-25" и её назначение. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автономной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Данная миссия — первая в истории современной России. В случае успеха станция станет первой, севшей на Южном полюсе естественного спутника земли. Посадка аппарата ожидается 21 августа, а пока он скорректировал траекторию своего полёта.
Н. Бережная / "Роскосмос медиа" / ТАСС