На летящей к спутнику Земли "Луне-25" впервые включили научные приборы

"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанной ИКИ РАН (Институт космических исследований Российской академии наук. — Прим. Лайфа) , в условиях космического полёта. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование", — говорится в опубликованном сообщении.

В госкорпорации добавили, что специалисты получили первые данные измерений, научная команда уже приступила к их обработке. Там подчеркнули, что все системы "Луны-25" работают штатно, связь с ней устойчивая, а энергобаланс положительный.