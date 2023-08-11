Россия запустила первую станцию на Луну в современной истории

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автономной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области. Прямую трансляцию запуска ведёт "Роскосмос" в своих соцсетях.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" с космодрома "Восточный". Видео © VK / "Роскосмос"

"Луна-25" запущена с Восточного! Сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелёта к Луне!" — сообщили в госкорпорации.

Пройдёт ещё чуть больше часа, и "Луна-25" отделится от "Фрегата". Всего у космической станции уйдёт до пяти с половиной суток, чтобы долететь до Луны. Затем после тормозного импульса аппарат окажется на круговой околополярной орбите, высота которой достигает 100 км. Там станция будет работать от трёх до семи суток.

Это первый полёт на Луну в современной России и первая в истории станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Главная задача миссии — изучение экзосферы (тонкий газовый слой, который окутывает небесное тело) и ресурсов воды на Луне. На борту — около 31 кг различного научного оборудования. Местом приземления выбран район в южной полярной области Луны к северу от кратера Богуславский. Последняя советская миссия на естественный спутник Земли — "Луна-24" — отправлялась в 1976 году. Она доставила на Землю 170 граммов лунного грунта.