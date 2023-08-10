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10 августа, 15:54

"Роскосмос": Буровая установка "Луны-25" изучит состав почвы спутника Земли

<p>Станция "Луна-25". Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"</p>

Станция "Луна-25". Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

На борту российской межпланетной автоматической станции "Луна-25" есть буровая установка, которая заглубится на 40 сантиметров в поверхность спутника Земли, чтобы изучить состав почвы. Данные автоматически будут отправлены учёным. Об этом сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко. Также на поверхности Луны будет проанализирована радиационная, электромагнитная и пылевая обстановка.

"Эта "Луна" от предыдущей отличается своей, собственно, научной программой. Главная задача этой миссии — это поиск и точный элементный анализ воды", — отметил Блошенко в беседе с RT.

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Лайф напоминает, что 11 августа станция "Луна-25" полетит с космодрома Восточный на Южный полюс естественного спутника Земли в поисках воды, что произойдёт впервые в истории. "Роскосмос" будет вести прямую трансляцию запуска.

Никита Осипов
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