"Роскосмос": Буровая установка "Луны-25" изучит состав почвы спутника Земли

На борту российской межпланетной автоматической станции "Луна-25" есть буровая установка, которая заглубится на 40 сантиметров в поверхность спутника Земли, чтобы изучить состав почвы. Данные автоматически будут отправлены учёным. Об этом сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко. Также на поверхности Луны будет проанализирована радиационная, электромагнитная и пылевая обстановка.