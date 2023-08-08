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8 августа, 09:37

"Просто космос": Россиянам показали, как будут выглядеть города будущего на Луне

"Роскосмос" и RT показали, как будет выглядеть город будущего на Луне

<p>Квартиры будущего на Луне. Скриншот © Rutube / <a href="https://rutube.ru/video/638ca471f61102e13c0b6041b320bd2c/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT на русском</a></p>

Квартиры будущего на Луне. Скриншот © Rutube / RT на русском

В преддверии запуска межпланетной автоматической станции "Луна-25" госкорпорация "Роскосмос" и RT создали видеоролик о жизни людей будущего на естественном спутнике Земли. В нём демонстрируется высокотехнологичный город и семья, которая впервые заселилась в квартиру на Луне.

На протяжении всего ролика с космическими переселенцами женским голосом говорит искусственный интеллект, который описывает все преимущества проживания в городе будущего.

"А наши виды — просто космос. ЖК "Луна-парк". С новосельем и с новолунием", — произносит ИИ.

Также в рамках совместного спецпроекта "Луна-25: курс на Южный полюс" RT пообещал провести прямую трансляцию запуска автоматической станции, которая отправится на спутник для поиска воды. Отправка космического аппарата состоится уже 11 августа.

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Ранее о предстоящей отправке "Луны-25" высказался исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко. По словам сотрудника госкорпорации, миссия позволит России стать первопроходцем в плане глубокого изучения Луны.

Илья Пушкарев
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