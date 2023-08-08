"Просто космос": Россиянам показали, как будут выглядеть города будущего на Луне

В преддверии запуска межпланетной автоматической станции "Луна-25" госкорпорация "Роскосмос" и RT создали видеоролик о жизни людей будущего на естественном спутнике Земли. В нём демонстрируется высокотехнологичный город и семья, которая впервые заселилась в квартиру на Луне.

На протяжении всего ролика с космическими переселенцами женским голосом говорит искусственный интеллект, который описывает все преимущества проживания в городе будущего.

"А наши виды — просто космос. ЖК "Луна-парк". С новосельем и с новолунием", — произносит ИИ.

Также в рамках совместного спецпроекта "Луна-25: курс на Южный полюс" RT пообещал провести прямую трансляцию запуска автоматической станции, которая отправится на спутник для поиска воды. Отправка космического аппарата состоится уже 11 августа.