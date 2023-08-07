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7 августа, 16:56

Раскрыта цель запуска российской межпланетной станции на Луну

Эксперт Блошенко заявил, что РФ готова открывать дорогу на Луну для других стран

Россия может стать первопроходцем в плане глубокого изучения Луны после реализации проекта "Луна-25" и помогать другим с научными исследованиями в данной области. Об этом сказал исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко в беседе с RT.

"Луна уже, наверное, последние десятилетия, в принципе, всеми воспринимается как фактически ещё один континент Земли. Она доступна, условно, по космическим меркам, потому что полёт туда — это несколько суток, полёт к Марсу, например, — это девять месяцев", — уточнил он.

Исполнительный директор корпорации отметил, что когда-то наша страна прирастала Сибирью, а сейчас Земля — Луной, а значит, обозначились новые горизонты для учёных. Блошенко напомнил, что Россия открыла человеку дорогу в космос, поэтому и сейчас нашу миссию можно назвать миссионерской. По его мнению, следует делиться с другими государствами своим опытом, но соблюдая наши интересы.

Конструктор раскрыл детали создания российской межпланетной станции для миссии на Луну

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Напомним, 11 августа станция "Луна-25" полетит с космодрома Восточный на Южный полюс нашего спутника в поисках воды, что произойдёт впервые в истории. "Роскосмос" будет вести прямую трансляцию запуска.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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