Конструктор раскрыл детали создания российской межпланетной станции для миссии на Луну

При проектировании межпланетной автоматической станции "Луна-25" основная проблема заключалась в том, чтобы снизить массу аппарата. Об этом RT рассказал главный конструктор проекта Павел Казмерчук.

"Как известно, масса в космосе — это самый ценный ресурс. Очень жёсткие ограничения стояли у нас на массу, поскольку объём бака зафиксирован. Топливо больше заливать некуда", — пояснил он.