Конструктор раскрыл детали создания российской межпланетной станции для миссии на Луну
Главный конструктор "Луны-25" Казмерчук назвал массу главной проблемой проекта
При проектировании межпланетной автоматической станции "Луна-25" основная проблема заключалась в том, чтобы снизить массу аппарата. Об этом RT рассказал главный конструктор проекта Павел Казмерчук.
"Как известно, масса в космосе — это самый ценный ресурс. Очень жёсткие ограничения стояли у нас на массу, поскольку объём бака зафиксирован. Топливо больше заливать некуда", — пояснил он.
По его словам, пришлось уменьшать вес приборов и корпуса, чтобы нужный объём горючего вместился в бак. Казмерчук добавил, что создатели использовали целый ряд новейших технологий в проекте "Луна-25". Например, один из приводов аппарата имеет уникальную лёгкую массу и огромный ресурс работы благодаря тому, что зубчатые колёса к нему изготавливались особым образом — электроэрозийным.
Напомним, 11 августа станция "Луна-25" полетит с космодрома Восточный на Южный полюс нашего спутника в поисках воды, что произойдёт впервые в истории. "Роскосмос" будет вести прямую трансляцию запуска. А жителей Шахтинска в Хабаровском крае эвакуируют в связи с предполагаемым падением ступеней ракеты-носителя "Союз-2.1б".
ТАСС / "Роскосмос медиа" / Захарушкин Сергей