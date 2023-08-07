Жителей посёлка Шахтинск Хабаровского края эвакуируют перед запуском "Луны-25"

Жителей посёлка Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют 11 августа в связи с предполагаемым падением ступеней ракеты-носителя "Союз-2.1б". Об этом сообщил глава района Алексей Маслов.

"В предполагаемую зону падения попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Буреи. Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 07:30 (14:30 мск. — Прим. Лайфа)", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава муниципального образования добавил, что 7 августа прошло первое заседание штаба по подготовке плана действий при прохождении ракеты-носителя со спутником "Луна-25", а также отметил, что выезд в зону падения первой ступени запрещён.

Старт ракеты "Союз-2.1б" с первой в истории современной России миссией к естественному спутнику Земли "Луна-25" намечен на 11 августа с космодрома Восточный.