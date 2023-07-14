Индийскую лунную станцию "Чандраян-3" успешно вывели на орбиту Земли

Индийская лунная станция "Чандраян-3" отделилась от ракеты-носителя GSLV Mk III и вышла на орбиту Земли. Об этом сообщил председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Сридхара Сомнатх. Запуск состоялся сегодня около полудня с космодрома, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Трансляцию вела ISRО.

"Чандраян-3" выведена на нужную орбиту", — сказал глава организации в ходе трансляции запуска.

Как уточнили в ISRO, у миссии "Чандраян-3" три основные цели: межпланетная станция должна осуществить посадку на поверхность Луны, продемонстрировать там работу вездехода и провести ряд научных экспериментов. Она состоит из трёх основных частей: модуля с двигательной установкой, посадочного модуля и лунохода.

Модуль совершит посадку на спутник Земли 23 или 24 августа. При успешном выполнении задач экспедиции Индия станет четвёртой после СССР, США и Китая страной, которая смогла осуществить мягкую посадку аппарата на Луну.