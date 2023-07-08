На Луне трудно дышать: Загадочное признание астронавта "Аполлона-17" Геологу Харрисону Шмитту стало плохо после первого же выхода на лунную поверхность, и эту проблему изучают до сих пор. 8 июля, 01:12 Астронавт Харрисон Шмитт на Луне, 1972 год. Обложка © Wikipedia / NASA Eugene A. Cernan

Конечно, очень жаль, что лишь на шестой раз, то есть на шестую по счёту и последнюю на сегодняшний момент высадку людей на Луну взяли геолога. И не только потому, что геолог лучше всех знает, где интереснее всего прилуниться, но и просто потому, что смекалка учёного – незаменимая вещь. К примеру, именно «Джек» Харрисон Шмитт догадался, не сходя с лунного автомобиля, собирать лунный грунт совком на длинной ручке. Казалось бы, вполне логично таким образом облегчить себе жизнь, а меж тем никому до него это в голову не приходило.

Астронавт Харрисон Шмитт с совком-граблями на Луне во время миссии "Аполлон-17", 1972 год. Фото © NASA

А жизнь на самом деле очень облегчается: его напарник Юджин Сернан один раз неудачно попытался запрыгнуть на ровер и благополучно рухнул на Луну. Мало того, что это было целое дело – перевернуться за живот и подняться на ноги, так ещё и лунная пыль, будь она неладна, облепила весь скафандр, попала во все карманы. А Шмитт однажды растерял пакеты для сбора образцов, а пока собирал, тоже упал и весь перепачкался.

Астронавт "Аполлона-17" Харрисон Шмитт падает, пытаясь собрать упавшие пакеты для сбора лунных образцов. Видео © NASA

Но с лунной поверхности в любом случае не запылённым не уйдёшь: ещё Базз Олдин, участник самой первой, исторической высадки «Аполлона-11», рассказывал, что, чем дольше на Луне находишься, тем больше покрываешься пылью. А с лунной пылью вся проблема в том, что в отсутствие атмосферы и воды ничто эти песчинки не отшлифовывает, и они своими неровными поверхностями друг о друга трутся жесточайшим образом, а от этого получается статическое электричество. Вот как, к примеру, выглядит среднестатистическая частичка лунной пыли.

Частица лунной пыли под микроскопом. Фото © Европейское космическое агентство

И конечно, в такой пыли ничто не скользит. Шмитт, к примеру, забрался на склон кратера и принялся пинать довольно большой валун в надежде, что он покатится вниз к Сернану, который там орудовал молотком. Ничего похожего. Не катится и всё. И, надо полагать, дело не только в слабой гравитации, но ещё и в трении.

Напомним, «Аполлон-17» высадился на Луне 19 декабря 1972 года в долине Таурус-Литтроу на востоке Моря Ясности. Если вам в облике полной Луны видится печальное лицо, то Море Ясности – это тот «глаз», который справа по отношению к вам. Кстати, там же, буквально в 172 километрах от места посадки «Аполлона-17» чуть позже прилунилась советская станция «Луна-21» с «Луноходом-2».

Так вот, намаялись там астронавты с этой пылью: Сернан случайно отломил кусок крыла на правом колесе ровера, стал приклеивать скотчем, а скотч не клеился - пыль налипала. Из-за неё же раскрылся замок на этажерке для хранения всяких полезных вещей. Спасибо, контейнер с грунтом не выпал. Но несколько совков всё-таки по дороге попадали и по сей день лежат где-то в пыли в Море Ясности.

Лунный ровер "Аполлона-17" с самодельным крылом на правом колесе, сделанном из бумажной лунной карты. Фото © NASA

И после целых семи часов своего первого выхода на лунную поверхность астронавты зашли, наконец, обратно в свой модуль. Конечно, они предварительно старательно отряхивали себя, друг друга, чистили ровер. Но всё равно, как только сняли шлемы, немедленно запахло порохом. А они уже знали от своих предшественников: именно так пахнет лунная пыль. Но дело в том, что у Харрисона Шмитта заложило нос, покраснели глаза, в горле запершило – в общем, врачи диагностировали сенную лихорадку, то есть сильную аллергию. И на самом деле подобные симптомы были замечены у всех 12 астронавтов, побывавших на Луне. Просто у Шмитта проявления были особенно серьёзными. После второго выхода на поверхность его организм, правда, уже не так реагировал, а после третьего он в общем-то недомогания не заметил. Вот он после третьей (и последней) «внекорабельной деятельности», вполне нормально себя чувствует.

Астронавт и геолог Харрисон Шмитт после третьего выхода на лунную поверхность. Фото © NASA

Но врачей это мало успокаивает, потому что дело не только в аллергии: пульмонолог, который обследовал астронавтов, сказал, что эти частицы задерживаются в лёгких на долгие месяцы, и это на самом деле чревато онкологией. Постучим по дереву, «Джек» Шмитт – ныне здравствующий астронавт, ему сейчас 88 лет, и он, кстати, единственный из экипажа «Аполлона-17», который остаётся с нами. Но тем не менее космическим медикам вся эта ситуация с пылью категорически не нравится, особенно с учётом того, что на конец 2025 года намечена новая миссия с высадкой на Луну «Артемида-3».

Экипажи «Аполлонов» были даже вооружены пылесосами, но это спасало лишь частично. Поэтому не так давно в NASA объявили конкурс для студентов, чтобы они, что называется, на свежую голову придумали что-нибудь действительно хорошее против этой зловредной пыли.

Авторы Адель Романенкова