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30 июня, 17:40

"Роскосмос" предложил Африке участие в создании Российской орбитальной станции

"Роскосмос" предложил коллегам из африканских стран поучаствовать в создании Российской орбитальной станции. Об этом рассказал руководитель госкорпорации Юрий Борисов на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"Поговорили о создании многоспутниковых орбитальных группировок, о пусковых услугах, о пилотируемом космосе. Я предложил участие в Российской орбитальной станции. Причём полнокровное. Не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей", — отметил Борисов.

Предполагается, что соглашение о сотрудничестве в космосе с африканскими странами может быть подписано на форуме Россия – Африка, который пройдёт в июле в Санкт-Петербурге. Также Борисов подчеркнул, что страны Азии и Африки, в частности Китай и Индия, проявляют высокий интерес к отечественным плазменным двигателям.

Борисов: Путин одобрил создание Российской орбитальной станции

Борисов: Путин одобрил создание Российской орбитальной станции

Как уже писал Лайф, Путин обсудил с Борисовым работу в космосе частных компаний, а также развитие отечественной программы и вопросы международного сотрудничества в сфере космоса. В свою очередь глава "Роскосмоса" отметил, что пусковая программа выполняется без срывов, а орбитальная группировка РФ уже составляет 225 аппаратов.

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Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Наталья Исакова
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