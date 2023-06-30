"Роскосмос" предложил Африке участие в создании Российской орбитальной станции

"Роскосмос" предложил коллегам из африканских стран поучаствовать в создании Российской орбитальной станции. Об этом рассказал руководитель госкорпорации Юрий Борисов на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"Поговорили о создании многоспутниковых орбитальных группировок, о пусковых услугах, о пилотируемом космосе. Я предложил участие в Российской орбитальной станции. Причём полнокровное. Не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей", — отметил Борисов.

Предполагается, что соглашение о сотрудничестве в космосе с африканскими странами может быть подписано на форуме Россия – Африка, который пройдёт в июле в Санкт-Петербурге. Также Борисов подчеркнул, что страны Азии и Африки, в частности Китай и Индия, проявляют высокий интерес к отечественным плазменным двигателям.