КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 19:02

Борисов: Путин одобрил создание Российской орбитальной станции

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что глава государства Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции.

"Сегодня на встрече с президентом он одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников", — отметил он в ходе вручения государственных и ведомственных наград в Кремлёвском дворце.

Борисов добавил, что президент также одобрил предложение по учреждению ордена имени космонавта Юрия Гагарина.

Путин: Космическая отрасль в России уверенно встаёт на ноги

Путин: Космическая отрасль в России уверенно встаёт на ноги

Ранее Путин заявил, что Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Президент также подчеркнул, что она будет призвана решать задачи, которые стоят перед Россией в "широком смысле слова".

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Никита Осипов
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