Борисов: Путин одобрил создание Российской орбитальной станции
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что глава государства Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции.
"Сегодня на встрече с президентом он одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников", — отметил он в ходе вручения государственных и ведомственных наград в Кремлёвском дворце.
Борисов добавил, что президент также одобрил предложение по учреждению ордена имени космонавта Юрия Гагарина.
Ранее Путин заявил, что Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Президент также подчеркнул, что она будет призвана решать задачи, которые стоят перед Россией в "широком смысле слова".
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The