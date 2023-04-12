Путин: Космическая отрасль в России уверенно встаёт на ноги
Путин высоко оценил развитие космической отрасли в России
Президент России Владимир Путин положительно оценил развитие космической отрасли в стране. Соответствующее заявление он сделал на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. При этом глава государства добавил, что необходимо покорять новые рубежи в этой сфере.
"Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд", — отметил Путин.
Успехи в отрасли президент назвал хорошим показателем того, что она "уверенно встаёт на ноги". Он считает, что сейчас покорители космоса являются примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Путин призвал продолжать их дела для достижения исторических успехов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия обязательно продолжит освоение космоса, для этого у страны есть собственные уникальные решения.
LIFE / Павел Баранов