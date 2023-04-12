КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 15:09

Путин: Космическая отрасль в России уверенно встаёт на ноги

Путин высоко оценил развитие космической отрасли в России

Президент России Владимир Путин положительно оценил развитие космической отрасли в стране. Соответствующее заявление он сделал на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. При этом глава государства добавил, что необходимо покорять новые рубежи в этой сфере.

"Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд", — отметил Путин.

Успехи в отрасли президент назвал хорошим показателем того, что она "уверенно встаёт на ноги". Он считает, что сейчас покорители космоса являются примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Путин призвал продолжать их дела для достижения исторических успехов.

Путин — о снятом в космосе фильме "Вызов": Здесь мы снова первые

Путин — о снятом в космосе фильме "Вызов": Здесь мы снова первые

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия обязательно продолжит освоение космоса, для этого у страны есть собственные уникальные решения.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров