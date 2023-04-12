Путин рассказал, что лежит в основе побед России в космосе и на земле

Россия обязательно продолжит освоение космоса, для этого у страны есть собственные уникальные решения. Об этом в День космонавтики заявил президент Владимир Путин. Он также рассказал, что лежит в основе побед РФ в космосе и на земле.

"В основе наших побед в космосе и на земле безграничная воля наших главных конструкторов. Их способность добиваться конкретных результатов в сложные времена — у нас, по-моему, никогда простых не было — и дала такой уникальный результат", — сказал Путин, выступая на торжественной премьере первого снятого в космосе фильма "Вызов".

Президент подчеркнул, что Юрий Гагарин открыл путь человечеству в космос и его полёт "стал грандиозным триумфом нашей Родины".