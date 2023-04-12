Путин поздравил с Днём космонавтики всех сотрудников отрасли

В День космонавтики российский президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава государства поздравил всех сотрудников отрасли с их профессиональным праздником.

В День космонавтики Путин провёл рабочую встречу с Борисовым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Юрий Иванович, естественно, сегодня, 12 апреля, наш разговор не может не начаться с поздравления и в ваш адрес, и в адрес всех, кто работает в космической отрасли, и даже шире — всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности, с Днём космонавтики. Хочу пожелать всему огромному вашему коллективу успехов в освоении космоса", — сказал Путин, обращаясь к главе "Роскосмоса".

Президент отметил, что космонавтика — это не научная фантастика, а именно то, что сегодня требуется для развития нашей страны, её обороноспособности и экономики.

"Это чрезвычайно важно для нашей страны, для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня. Прямо сегодня требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны — там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России", — добавил глава государства.