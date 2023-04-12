"Без счастья ничего не сделаешь": В Центре подготовки космонавтов зачитали отрывок пьесы Островского

Госкорпорация "Роскосмос" и общероссийский проект "Народов много — Родина одна" к 12 апреля подготовили поздравление с Днём космонавтики и 200-летним юбилеем величайшего русского драматурга Александра Николаевича Островского. В честь этих знаменательных дат космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Гагарина" Денис Матвеев прямо из Центра подготовки космонавтов прочитал отрывок из знаменитой пьесы "Женитьба Бальзаминова".

Космонавт Денис Матвеев поздравил россиян с Днём космонавтики цитатой из пьесы Островского. Видео © Пресс-служба проекта "Народов много — Родина одна"

"В честь 200-летия со дня рождения культового драматурга, новатора и создателя традиционного русского театра поделюсь цитатой из его знаменитой пьесы "Женитьба Бальзаминова": "В нашем деле без счастья ничего не сделаешь. Ничего не нужно, только будь счастливым. Вот уж правду-то русская пословица говорит: "Не родись умён, не родись пригож, а родись счастливым". С праздником! Желаем быть счастливыми и не забывать, что народов много, а Родина одна!" — обратился к россиянам Матвеев.

В "Роскосмосе" отметили, что на все времена полёт Юрия Гагарина останется мировым достоянием, а также гордостью достижений российской науки. Кроме того, неоценимый вклад в развитие космической отрасли внесли отечественные инженеры, конструкторы, выпускники и преподаватели профильных вузов из всех уголков нашей страны.