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27 марта, 13:12
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Впервые опубликованы фото с места гибели Юрия Гагарина

Государственный архив в годовщину гибели Гагарина опубликовал фото с места катастрофы

<p>Фото с места гибели Юрия Гагарина. Фото © <a href="https://rgantd.ru/arh-docs/cosmos/den-pamyati-yuriya-alekseevicha-gagarina-i-vladimira-sergeevicha-seryegina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РГАНТД</a></p>

Фото с места гибели Юрия Гагарина. Фото © РГАНТД

Государственный архив научно-технической документации впервые опубликовал кадры с места авиакатастрофы, в которой погиб советский космонавт Юрий Гагарин.

  • Фото с места гибели Юрия Гагарина. Фото © РГАНТД
    Фото с места гибели Юрия Гагарина. Фото © РГАНТД
  • Фото с места гибели Юрия Гагарина. Фото © РГАНТД
    Фото с места гибели Юрия Гагарина. Фото © РГАНТД

Фото с места гибели Юрия Гагарина. Фото © РГАНТД

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Снимки были сделаны 28 марта 1968 года недалеко от деревни Новосёлово во Владимирской области. На фото изображены фрагменты фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, в результате крушения которого погибли Гагарин и лётчик Владимир Серёгин.

"Таинственные обстоятельства гибели Гагарина и Серёгина интересуют не только современников. Несомненно, всё, связанное с Гагариным, будет интересовать и будущие поколения человечества. Поэтому наш общий долг постараться оставить в истории не слухи и домыслы, а достоверные факты", — указали в архиве.

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Илья Суриков
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