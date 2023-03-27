Впервые опубликованы фото с места гибели Юрия Гагарина
Государственный архив в годовщину гибели Гагарина опубликовал фото с места катастрофы
Фото с места гибели Юрия Гагарина. Фото © РГАНТД
Государственный архив научно-технической документации впервые опубликовал кадры с места авиакатастрофы, в которой погиб советский космонавт Юрий Гагарин.
Снимки были сделаны 28 марта 1968 года недалеко от деревни Новосёлово во Владимирской области. На фото изображены фрагменты фюзеляжа учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, в результате крушения которого погибли Гагарин и лётчик Владимир Серёгин.
"Таинственные обстоятельства гибели Гагарина и Серёгина интересуют не только современников. Несомненно, всё, связанное с Гагариным, будет интересовать и будущие поколения человечества. Поэтому наш общий долг — постараться оставить в истории не слухи и домыслы, а достоверные факты", — указали в архиве.
Ранее Лайф рассказывал о том, какое предложение Юрия Гагарина на пленуме ЦК ВЛКСМ вызвало скандал и едва не стоило космонавту осложнений в общественной жизни.